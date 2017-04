L'Hebdo Région du 21/04/2017

Au sommaire de cete Hebdo région des Pays de la Loire du 21/04/2017:

Nous commencerons avec l’actu' de la semaine. La consommation en électricité des Pays de la Loire a été rendu publique cette semaine. La consommation est stable par rapport à l’année dernière mais elle est toujours 3 fois supérieure à la moyenne nationale.



Direction le Maine et Loire ensuite, pour la rencontre de la semaine. Deux mois après son incroyable aventure sur le Vendée Globe, le skipper segréen Fabrice Amédéo est passé par les studios de RCF Anjou.



Nous irons ensuite en Mayenne où Samuel Pécot de Fidélité Mayenne nous fera découvrir l’initiative de passionnés d’Histoire qui inventorient et tentent de sauver les croix en ferronerie de nos cimetières, Elles pourraient bien diparaitre à tout jamais si rien n’est fait.



Avec Auberie Maitrot de RCF Le Mans, nous allons parler sport mais pour une fois au Mans, nous ne parlerons pas automobile, ni 24h du mans, mais de basket! Les manceaux disputent ce samedi face à Nanterre la finale de la coupe de France de Basket.



Et enfin, nous parlerons laicité pour notre dernière rubrique en route vers les présidentielles avec Fanny Brevet de RCF Vendée.