L'heure de la rentrée a sonné pour le département de Haute-Savoie

Il y a tout d'abord, des dossiers qui avancent...

Comme celui du désenclavement du Chablais. Christian Monteil a directement parlé du dossier avec Emmanuel Macron, lors de sa visite à Evian. Au printemps 2018, l'Etat a promis au département, le lancement d'une Déclaration d'Utilité Publique. Autre annonce : la construction de deux collèges, l'un à Vétraz-Montoux et l'autre à Valleiry pour accompagner le démographie florissante de Haute-Savoie : 10 000 habitants supplémentaires chaque année.

... MAIS AUSSI Des sujets qui inquiètent !

Cette rentrée 2017 se fait aussi sous le signe de nombreuses incertitudes. Le département doit faire face à la baisse des dotations de l'Etat. Moins 5 millions supplémentaires cette année. L'Etat qui a annoncé également une nouvelle contribution de la part des 300 plus grandes collectivités nationale, en terme de budget. Le département de la Haute-Savoie devrait être concerné et signer un contrat financier. Mais le Conseil Départemental reste confiant. La Haute-Savoie est en département qui fonctionne bien. La preuve, son taux de chômage s'élève à 7,2%, c'est moins que la moyenne régionale et nationale.