Tant à voir et à gouter dans la ville de Liège que nous visitons aujourd'hui. En plus de ses musées riches et variés pour assouvir votre besoin de découverte et de culture, la ville offre un cadre animé et artistique sans pareil. On sent que la ville cherche à combler les envies de tous, autant qu'il est possible, entre les promenades à pieds, à vélo ou sur le fleuve.

Ils nous parlent de ce qu'on vit dans la ville de Liège et des ses projets en cours ou à venir: Thierry Basomboli, directeur de l'Office du Tourisme de Liège, Michel Teheux, mécène et prêtre dans l'équipe pastorale de Huy.

Envie vous aussi de voyager près de chez vous?

Liège, ville en métamorphose, riche d'histoires, de la culture qu'elle vous fait découvrir, la cité miroir, le grand Curtius qui expose aussi de nombreuses collections, le musée Grétry, la Boverie, ...

Retrouvez les informations sur la ville via leur office du tourisme visitezliege.be et sans oublier le partenaire incontournable de vos excursions, Wallonie Belgique Tourisme, avec leur fascicule de découverte des activités proposées à Liège.

