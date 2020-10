Liège accueille le deuxième ClimathonLiège

Ce 12, 13 et 14 novembre 2020, Liège entreprendra pour le climat !

Et si on créait des entreprises dont la raison d’être est d’amener des réponses aux défis climatiques ? Agir concrètement pour le climat sur base d’idées innovantes émises par des citoyens et des partenaires engagées,et créer des entreprises dont l’essence est d’amener des réponses aux défis climatiques du territoire liégeois, tel est le pari de cette seconde édition du ClimathonLiège, qui aura lieu du 12 au 14 novembre prochain. Comment parler d’avenir, sans parler « planète » et « climat » ? Comment passer des mots à la mise en place de solutions ? Que mettre en place pour éviter de retourner au monde de l’avant Covid-19 ? Comment faire mieux,avec des entreprises résolument positives pour le monde qui nous entoure ? C’est ce que propose cette seconde édition du ClimathonLiège. Organisé sous la houlette du VentureLab, l’incu-bateur liégeois des entrepreneurs en herbe, et soutenu par le Fonds Prince Philippe, Brico et Ethias, plusieurs partenaires tels que la Ville de Liège, le Smart City Institute, l’Université de Liège, le WWF, le Val Benoît, la Spi,Sirius Hub, Décathlon et ClimACTES s’associent pour organiser en novembre un hackathon climatique de trois jours. L’objectif ? Faire émerger des solutions tangibles en réponse aux défis climatiques du territoire liégeois.

SIte web : http://www.venturelab.be