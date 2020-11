Living Together s’engage pour l’accueil des personnes d’origine étrangère

La création de l’association Living Together en 2018 est née du constat d’un manque d’accompagnement des personnes étrangères et/ou déplacées lorsqu’elles sortent des centres compétents d’accueil pour étrangers (Fedasil, Croix-Rouge, Caritas, ...). Si ce besoin est couramment observé, il prend davantage d’ampleur dans la région rurale de Vielsalm et de Gouvy, où l’association a vu le jour. Le travail de Living Together vise à lutter contre les préjugés qui entourent l’accueil des personnes migrantes. L’association se veut le pont qui permettra aux personnes déplacées de s’orienter plus facilement dans leur parcours d’intégration pour éviter qu’elles ne se retrouvent confrontées à des situations d’incompréhension culturelle ou sociale qui sont souvent sources de difficultés.