Lorsque la vie déraille avec Frank Andriat

La rumeur rapporte que lorsque Frank Andriat était petit Michel de Ghelderode poussa quelquefois son landau. Cet exceptionnel dramaturge lui insuffla-t-il le désir d’écrire ? Nul n’a jamais pu le vérifier. Dès ses treize ans, encouragé par ses professeurs de français, il griffonne ses premiers poèmes et lance, peu après, avec des amis, la revue littéraire Cyclope à l’athénée Fernand Blum, où il poursuit ses études secondaires.

Après un passage à l’Université Libre de Bruxelles, et c’est à Fernand Blum qu’il enseigne le français entre 1980 et 2016.

À fréquenter des personnes aux origines les plus diverses, il a appris que la vie est plurielle et que la rencontre de l’autre est source d’enrichissement, d’épanouissement.

Ses écrits sont une manière de témoigner et de rendre hommage à la vie, à l’amour et aux autres, sans qui rien ne serait possible. Aujourd’hui retraité de l’enseignement, il rencontre ses lecteurs aux quatre coins de la Francophonie.

"Lorsque la vie déraille" est publié chez Quadrature.

