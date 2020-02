Ludovic et Thierry, enseignants docus 2nd Guerre Mondiale

Ludovic Cahagnier et Thierry Bogati, 2 enseignants d'histoire-géo à l'institut Lemonnier, ont réalisé avec les élèves de l'institut et des lycéens polonais et allemands, un documentaire intitulé "Normandie, une histoire européenne" Nos 3 stagiaires Cyprien, Lazare et Alexandre les ont interrogé pour nous à ce sujet.