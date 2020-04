Ludovic Sibe, membre de la Fédération des prestataires de santé à domicile

Chaque soir les médecins urgentistes et les infirmiers hospitaliers sont applaudis. Mais a-t-on pensé aux prestataires de santé à domicile ? Eux aussi sont mobilisés en Normandie et partout en France auprès des malades qui restent confinés chez eux. Ils sont une présence essentielle auprès des personnes souffrantes, car ils sont souvent la seule visite de la semaine. Ludovic Sibé est en ligne avec nous. Il est directeur du secteur Nord-Normandie d'ASTEN Santé et membre de la Fédération des prestataires de santé à domicile.