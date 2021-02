Magalie brille au concours littéraire "Novemburechallenge"

Magalie Moulanier (chroniqueuse de la Joie des Livres sur RCF) et trois autres gagnants se sont illustré au concours littéraire "Novemburechallenge" sur le Thème : PAYS - organisé par l'arbre à palabres.

Ils auront la joie de voir leur oeuvres édité sur plus de 250 plateformes numériques, et peut-être en édition papier par la maison Editions Lemart.



L'équipe RCF Coeur de Champagne félicite notre chroniqueuse Magalie et lui souhaitant un avenir littéraire radieux !