Maine-et-Loire : « Je veux établir un budget de combat pour les années à venir » Christian Gillet

Extraits choisis

Protection de l’enfance : l’épine dans la chaussure du président Gillet

Répondant à la critique de la Cour régionale des comptes qui lui reproche une hausse des dépenses, le président du département rappelle qu’un « premier rapport de cette même Cour des comptes préconisait de revoir la structuration de l’Aide sociale à l’enfance ». Un appel à projet avait donc été lancé en 2017. Une époque, rappelle Christian Gillet, « où seulement 1800 enfants étaient accueillis contre 2350 aujourd’hui ». « Nous sommes embolisés par la justice qui place de plus en plus d’enfants » déclare Christian Gillet.

« Nous avons fait cette réorganisation sur la recommandation de la chambre régionale des comptes, et je trouve cela un peu fort de café qu’on nous dise maintenant qu’il ne fallait pas tout restructurer ». Il poursuit « la critique est facile quand elle vient de gens qui ne connaissent rien au dossier ». Dans son viseur, Bertrand Diringer, président de la Cour régionale des comptes mais il n’oublie pas Grégory Blanc, membre de l’opposition au département, « qui ne connait rien au dossier, ne siégeant pas à la commission sociale ».



Départementales 2021 : Christian Gillet candidat ou non ?

Il se dit en pleine réflexion « Ma préoccupation actuelle, c’est la pandémie ». Mais il ajoute avec un sourire « vous le constatez, je suis à mon poste depuis 7 ans, je suis encore en forme... ». Concernant la candidature sur son canton du sénateur Emmanuel Capus, soutenu par l’ex-président du conseil départemental et actuel maire d’Angers Christophe Béchu, Christian Gillet n’a pas peur. « Je n’hésite pas, je réfléchis ».