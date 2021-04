Maires 49 : oui aux élections & Les soeurs de la Pommeraye sous le choc

Au sommaire :



Au sommaire ce midi :



. Les maires du Maine-et-Loire ont voté non au report des élections régionales et départementales.

Le gouvernement, qui envisage de décaler une nouvelle fois ces scrutins prévus en juin, a voulu sonder ses élus locaux. Des maires, qui, malgré tout, ont conservé quelques doutes.



. La communauté des Sœurs de la Providence de la Pommeraye est sous le choc. L'une des religieuses a été enlevée dimanche en Haïti. La supérieure générale de la congrégation était avec nous hier soir. Dans ces moments difficiles, elle nous a malgré tout parlé de foi et d'espoir.