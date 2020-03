Mais qui est vraiment Sainte Hildegarde de Bingen ?

Intéressons-nous à un évènement qui aurait dû se dérouler hier, aujourd’hui et demain en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Sarthe, mais qui a dût évidemment être annulé pour les raisons d’épidémie et de confinement. Il s’agit des journées sainte Hildegarde de Bingen. Mais qui est-elle véritablement cette religieuse allemande du Moyen-Age, mystique visionnaire, fondatrice de monastère, naturaliste, peintre et musicienne ? Nous posons la question à celui qui aurait dû animer ces journées, le Père Pierre Dumoulin, prêtre du diocèse de Marseille, spécialiste du sujet.