Malgré la souffrance de l'infertilité, il est possible d'être heureux

C’est une souffrance incommensurable qui touche environ 10% des couples en France. Mariés depuis 7 ans, Joséphine et Olivier vivent l’épreuve de l’infertilité. Dans ce livre, « Attendre et esperer, itinéraire d’un couple sans enfant », sorti mardi 4 juin aux éditions de l'Emmanuel, ils témoignent avec un grande délicatesse et partagent avec pudeur cette terrible souffrance de ce qu’ils appellent tous les deux « une absence qui devient trop présente ». Sous la plume d’Olivier, ils racontent le long chemin qu’ils ont parcouru pour passer d’une vie subie, que la douleur envahit, à un consentement au réel qui, paradoxalement, leur apporte la joie. Un témoignage recueilli par Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.