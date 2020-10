Marie Louise Habrant nous fait découvrir "En ville et les copains"

Situé au numéro 2 de la rue du Palais à Liège , le restaurant "En ville et les copains" à pour but de favoriser et de développer l’intégration des personnes avec autisme et des personnes trisomiques, leur autonomie, leurs compétences sociales et leur communication au sein d’un groupe et plus particulièrement leur intégration dans le monde professionnel.

La gérance et le bon fonctionnement d’un lieu de restauration alternative et locale, respectueux de l’environnement. La tenue d’activités extraordinaires à visée culturelle, éducative… en cohérence avec le public visé et l’objet social, le service à la clientèle, la valorisation de produits et de savoirs-faire locaux.Elle poursuit la réalisation de ce but par: La vente de sandwiches sur place et à l’emporter, de plats, le service à la clientèle, l’organisation de soirées à caractère culturel, éducationnel et ce, en utilisant des outils pédagogiques adaptés au public cible (pictogrammes, vidéos, outils de la pleine conscience …), en partenariat avec la sprl Les Amazones, soit le restaurant végétarien “En ville et les Copines”.

Pour réaliser ces objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution matérielle ou financière, d’institutions et personnes publiques ou privées. Les fonds et matériels ainsi récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social.

Infos : Tél : 0455 11 15 35 - Le restaurant est ouvert du dimanche au mardi de 9 à 18 heures