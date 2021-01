Marie Luzurier, responsable d'Astrée Bretagne : lutter contre la solitude

En parallèle de cette épidémie de COVID 19, le fléau de la solitude est de plus en plus présent chez les français.

Près d’un Français sur cinq se déclare toujours ou souvent confronté à la solitude, ce qui représente une hausse de 5 points par rapport à 2018. C'est ce qui ressort d'une enquête IFOP commandée par l'association Astrée, qui depuis plus de 30 ans, lutte contre l' isolement par l' écoute et l' accompagnement relationnel. Marie Luzurier, responsable de l'association Astrée Bretagne est notre invitée aujourd'hui.



21 antennes de l'association Astrée sont présentes en France. En Bretagne, son siège est basé à Rennes, 5 rue Kerautret Botmel. Pour les contacter vous pouvez appeler le 06 21 21 16 19