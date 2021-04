Martine Poulin, déléguée du Défenseur des droits en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, chaque année, les six délégués du Défenseur des droits accueillent les réclamations et les demandes d'information de citoyens qui s'estiment victimes de dysfonctionnements de services publics ou de discriminations.

821 dossiers ont été traités dans notre département en 2020, une année marquée par le confinement et un accès réduit aux services de proximité.



En tant qu'organisme indépendant, le Défenseur des droits assure une médiation entre les citoyens et les administrations, un rôle que nous explique Martine Poulin, déléguée d'Ille-et-Vilaine, l'invitée de la rédaction dr RCF Alpha.