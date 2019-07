Marylène Laffineur, historienne en art et archéologie, spécialisée en art religieux et Conservatrice du Trésor de la Collégiale de Huy, vous présente Maryam, Marie dans l'art du Val de Meuse, expo à la collégiale de Huy, elle vous parle de l'évolution de l'art marial au fil des siècles chez nous de Namur à Maastricht et met en exergue quelques pièces choisies. A voir jusqu'au 8 septembre.