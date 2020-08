Mgr Laurent Leboulc'h, évêque du diocèse de Coutances-Avranches

Ce week-end seront célébrées les obsèques d'une des figures de l'Église catholique en France. Monseigneur Hippolyte Simon, ancien archevêque de Clermont-Ferrand s'est éteint à l'âge de 76 ans. L'homme d'Église était manchois de naissance et s'était fait ordonner prêtre pour le diocèse de Coutances et Avranches. Samedi 29 août, Monseigneur Laurent Leboulc'h et les fidèles normands lui rendront un hommage en la cathédrale Notre-Dame de Coutances.