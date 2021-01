Michel Le Denmat, co-créateur d'Ortusia : des kits potagers à la maison

A Dinan, 2 frères ont lancé un kit potager zéro-déchet pour apprendre à jardiner bio à la maison. Une solution qui s'adapte à tous les espaces : jardin, cour, terrasse ou balcon. Et surtout v’est aussi l'occasion de réapprendre le goût et le plaisir de manger sainement et simplement.

Appelé Ortusia, ce concept de kits potagers thématiques vous accompagne grâce à une application mobile. Michel Le Denmat est le co créateur d'Ortusia, qu'il nous présente.