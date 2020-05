Michel Riou, diacre dans le diocèse de Coutances et Avranches

Deux jours nous séparent de la grande fête chrétienne de la Pentecôte qui clôt le temps pascal. Une Pentecôte encore plus attendue cette année puisque pour la premièrement fois les croyants vont pouvoir se rendre dans les églises et communier. Mais nous le savons, tous ne pourront pas se rendre à la messe. Les personnes âgées seront contraintes de rester en confinement. Je vous propose d'avoir une pensée pour toutes ces personnes. Michel Riou est diacre dans le diocèse de Coutances et Avranches. Il accompagne les personnes dans les Epahd et dans les centres hospitaliers du département.