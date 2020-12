Mineurs étrangers en Anjou : l’augmentation explosive des dépenses sociales. Enquête

A ce jour, 500 mineurs étrangers sont pris en charge par le département de Maine-et-Loire au titre de l’Aide sociale à l’enfance. Un chiffre en augmentation de + 500 % en 5 ans. Une réalité qui interroge à la fois le droit des mineurs et le droit d’asile. Leur présence bouscule le monde socioéducatif chargé de leur prise en charge ainsi que les finances départementales. En 2014, le budget alloué était de 900 000 euros pour monter à 9 millions d’euros en 2020.



Un dossier réalisé par Brigitte Clisson-Chirat et Thomas Cauchebrais avec les interventions de Marie-Pierre Martin, vice-présidente du département en charge des solidarités, Vladia Charcellay, directeur du service Enfance-Famille du département, Franck Ozouf, chargé de projet migrants au Secours catholique de Maine-et-Loire et Stella Dupont, députée LREM de Maine-et-Loire.