Mobilisation pour la reprise des messes publiques, les raisons d’un clivage. Analyse

Près de 70 manifestions de catholiques demandant au gouvernement la reprise des messes en public ont eu lieu dimanche 22 novembre à travers toute la France. Deux manifestations ont eu lieu en Anjou, elles ont rassemblé à Angers entre 200 et 450 personnes et à Saumur entre 150 et 200 personnes. Une mobilisation devant les églises et cathédrales d’une partie des catholiques français tandis que certains évêques et d’autres fidèles appelaient à la patience. Une même foi, et un même attachement à la messe dominicale mais deux manières de l’exprimer qui ont montré un clivage au sein de la communauté catholique française que nous allons tenter d’analyser en compagnie de nos invités ce soir.