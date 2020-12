Monaco ferme ses restaurants aux habitants des Alpes-Maritimes

© Une rue de Monaco et ses restaurants - S. C-G.

Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes, Monaco fait le choix de fermer ses restaurants aux maralpins à partir du 2 janvier 19h.

La Principauté a remarqué une augmentation du nombre de cas positifs au cours des derniers jours.

Le Gouvernement n’exclut pas de renforcer les mesures de lutte contre la Covid-19 si l’évolution de la situation sanitaire en Principauté le justifie.

Il maintient l’ensemble des mesures actuellement en vigueur, notamment le couvre-feu, la fermeture des bars et des établissements de nuit, ainsi que le port du masque obligatoire, qui ont permis jusqu’ici de lutter contre le développement de l’épidémie.

Il recommande la plus grande vigilance quant à la bonne observation des gestes barrières et la limitation autant que possible des déplacements en dehors de la Principauté.