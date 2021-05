Montligeon, une basilique normande au milieu des champs 5/5

Dernier épisode de notre déambulation à la découverte de la basilique de Montligeon. Un lieu dans l'Orne qui prête à la prière et à la méditation en pleine campagne. On y retrouve Hubert Moritz et son invité. On les retrouve au pied de l'autel dans le choeur de cette église impressionnante baignée de lumière... et de musique.