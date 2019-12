Municipales: Face à LREM, la stratégie LR en questions Entretien avec Roch Bran

Alors que certains, chez LR, critiquent la stratégie de Christian Jacob d'établir des pactes de non-agression locaux entre LR et le parti présidentiel, au risque de « satelliser » LR au profit de LREM, qu'en pense Roch Brancour, élu LR à la mairie d'Angers ?



Roch Brancour, ex-Sens Commun, annoncé sur la future liste de Christophe Béchu, comment envisage-t-il la cohabitation avec d'autres élus dont les idées sont situées aux antipodes des siennes, à l'instar de Corinne Bouchoux, ex-sénatrice EELV et fervente partisane du mariage pour tous ?



Et enfin, quel regard porte le vice-président à la région en charge des transports vis-à-vis des grèves et des blocages dans les transports en commun ?