Municipales : les avocats angevins ne veulent pas fausser le débat démocratique

Vont-ils oui ou non présenter une liste aux éléctions municipales de mars prochain ? La question se posait depuis quelques semaines pour les avocats angevins, à l'image de ce qui a pu se faire dans les barreaux de Dijon, Limoge et Besançon. Finalement, ce sera non a annoncé le batonnier de l'ordre des avocats d'Angers aujourd'hui. Explications.