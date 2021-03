Née en Anjou, la Fondation du patrimoine fête cette année ses 25 ans

Depuis 25 ans en Maine-et-Loire et partout en France, la Fondation du patrimoine a pour mission de sauver et de mettre en valeur le petit patrimoine de proximité. La Fondation du patrimoine aide les propriétaires, qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent pour rendre la France plus belle. Dons, mécénats, aides fiscales, subventions des collectivités, jeux Mission Patrimoine portés par Stéphane Bern et la FDJ et aides de la Fondation sont autant de soutiens mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine français. Nous en parlons avec Jean-Yves Drevet, délégué départemental adjoint de la Fondation du patrimoine 49.