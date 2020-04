Nicolas, Anne-Lise, Simon et Agathe aux Scouts de Caen

On continue à diffuser de bonnes ondes ce matin sur RCF. C'est une famille de quatre scouts que nous avons au téléphone. Il y a Nicolas qui est aux raiders, Anne-Lise qui est éclaireuse, Simon aux scouts, et Agathe, la dernière, qui est aux étoiles. Comment se passe le confinement en famille et comment vivent-ils chacun l'aventure scoute ? Nous leur posons la question.