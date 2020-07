Nous voici dans le Brabant Wallon et vous invitons à nous suivre dans des rues médiévales d'une ville animée et riche de son patrimoine culturel, gastronomique et de ses magnifiques parcs. La millénaire Sainte Gertrude, de toute sa hauteur, veille sur la ville et résonne dans le coeur de ses aclots au son de ses fameux carillons. Nous débarquons à Nivelles !

Pierre Hardat, guide à l'Office du Tourisme de Nivelles, Fabienne Gielen, présidente de Nivelles Commerces et J.-P. Etienne, président de la fabrique d'église, ils nous parlent des merveilles de la ville à découvrir.

Envie vous aussi de voyager près de chez vous?

Une ville médiévale avec des parcs et une collégiale en son coeur, sans oublier la fameuse tarte al'Djote, Nivelles vous tente?

Retrouvez les informations sur la ville via leur office du tourisme et sans oublier le partenaire incontournable de vos excursions, Wallonie Belgique Tourisme, avec leur fascicule de découverte des activités proposées à Nivelles.

Suivez notre tour de la Belgique sur notre blog: https://rcf.be/evadez-vous-pres-de-chez-vous

Ecoutez l'émission avec la ville en images sur notre page youtube: https://www.youtube.com/1rcfchannel

Retrouvez nos reporters en vadrouille sur notre page Instagram: https://www.instagram.com/1rcf.belgique/