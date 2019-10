Notre-Dame d'Orveau: 100 ans de présence de la congrégation Sainte-Croix

Ce vendredi 18 octobre, le collège-lycée Notre-Dame d'Orveau, située à Nyoiseau (49) fêtera les 100 ans de la présence, à sa tête, des prêtres et des frères de la congrégation Sainte-Croix. Une congrégation fondée au 19ème siècle par un prêtre sarthois: le bienheureux Basile Moreau.

Nous en parlons avec le Père Paul Valentin et Yann de Cacqueray, respectivement aumonier et directeur du collège-lycée Notre-Dame d'Orveau.