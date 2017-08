Nouvelle saison du 18/19 en Auvergne-Rhône-Alpes

Une nouvelle saison pour l’émission en région

D’Annecy à Moulins, de Saint-Etienne à Boug-en-Bresse en passant par Valence, Lyon ou Chambéry, c’est toute l’actualité de la région qui est décryptée du lundi au vendredi. Une tranche d'informations présentée cette saison par Marie Leynaud et Jean-Baptiste Cocagne avec la complicité des journalistes en région.

Politique, économie, culture

Cette année encore, les équipes ont élaboré un programme riche et varié. Pour emmener les auditeurs en balade dans les plus jolis coins de la région, leur faire découvrir des talents locaux et mettre en avant l’action d’associations, c’est « Le reportage du jour ». Chaque soir, une personnalité de la région est reçue en studio. Politique, économie, culture… « L’invité du 18/19 » a aussi l’occasion de réagir en direct dans le « Journal régional » de 18h30. Juste avant 19h, « Le feuilleton de la semaine » permet de voir l’actualité autrement, grâce aux reporters de terrain.

Un studio à l’extérieur

Pour cette nouvelle saison du 18/19 régional, les équipes de RCF veulent aussi sortir des studios, pour installer le plateau de l’émission au plus près des auditeurs. De nombreux événements régionaux donneront l’occasion aux techniciens et aux journalistes de travailler à l’extérieur !