Octobre rose, une journée de mobilisation en dracénie

Le cancer du sein, parlons-en!

En octobre 2019, pour la 26ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.

Pour l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants.

Au programme...

Stands d'information.... 10h - Hall du Centre Hospitalier de la Dracénie

15h - place René Cassin

Démonstration d'escrime par "Vaincre avec Riposte" ... 15h30 - place René Cassin - L'escrime permet d'améliorer la mobilité du bras et de l'épaule et diminue de 35 % les risques de récidive du cancer du sein.

Marche rose ... 17h30 place René Cassin, Dress code : rose

Conférence ... 18h30 - "Bien vivre avec un cancer du sein : à côté des traitements conventionnels" par le Dr Vanessa MATHIEU-GUERINI, Responsable du service gynécologie, Gynécologue obstétricienne au CHD

et le Dr Charline GILLARD, Gynécologue obstétricienne au CHD - Hôtel de ville

Exposition de Martha Barrachina "Rencontre intérieure" ... 19h30 - Hôtel de ville (jusqu'au 30 octobre)

Soirée Années 80 ... 20h - Bucéphale, Dress code : rose

Exposition Espace Caboch'Arts ... Du 26 octobre au 2 novembre - 9 rue de Trans