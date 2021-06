Offensive de Béchu sur le département : « Le statut de métropole en ligne de mire ? »

Le géographe Christian Pihet, enseignant à l'université d’Angers analyse les résultats de ce premier tour des élections régionales en Pays-de-la-Loire ainsi que ceux des élections départementales et s’interroge sur les réelles ambitions de Christophe Béchu sur le département de Maine-et-Loire.

Pourquoi un maire d’une communauté urbaine (actuel statut d’Angers Loire Métropole) lance-t-il ses lieutenants à l’assaut des cantons d’Angers contre ceux de la majorité sortante de Christian Gillet qu’il a réussi à faire éliminer ?

L’hypothèse de Christian Pihet serait que Christophe Béchu ambitionne d’obtenir plus facilement l’accord de la majorité départementale pour faire basculer Angers en Métropole comme Nantes, Caen ou Rennes. Il accroitrait ainsi ses compétences et bénéficierait ainsi de moyens financiers et humains plus importants.

