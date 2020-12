Onze cars scolaires du Haut-Anjou testent un biocarburant à base d'huile de colza

Depuis mi-décembre, les transports Michel, basés à Vern-d'Anjou, testent un biocarburant sur 1/3 de leurs cars scolaires. Objectif : voir la consommation et l'encrassement au bout d'un an.

Dans le Haut-Anjou, 11 cars scolaires des transports Michel roulent à l’huile de colza depuis le 10 décembre 2020. Ils vont tester ce biocarburant pendant un an sur un tiers de leur flotte.

Un carburant 100 % végétal

Au dépôt de cars à Vern-d’Anjou, une nouvelle pompe est apparue pour faire le plein. Elle est reliée à une grosse cuve de 20 000 litres d’Oléo 100, un carburant 100 % végétal, fabriqué à Rouen à partir de colza français.

« Cela ne fait pas concurrence à l’alimentation, puisqu’on utilise la partie huileuse de la tige et non la fleur pour ce carburant », assure Marina Rassin, cheffe de centre des transports Michel.

80 % de particules fines en moins

L’intérêt de ce carburant est avant tout écologique. « On réduit de 60 % les émissions de CO2 et jusqu’à 80 % les émissions de particules fines, et il est 100 % biodégradable », souligne-t-elle.

Pour passer du gazole à ce biocarburant, il n’y a pas eu besoin de changer le moteur des 11 cars concernés. « Nous avons juste vidangé les véhicules et rajouté des filtres à paraffine, qui acceptent le biocarburant », explique Marina Rassin.

Aussi cher que le gazole

L’entreprise va tester ce carburant végétal pendant un an. « L’objectif de ce test, c’est de voir la consommation des véhicules, principalement, ainsi que l’encrassement des moteurs. »

En tout cas, le but n’est pas de faire des économies : ce biocarburant coûte aussi cher que le gazole, et l’entreprise s’attend à consommer 3 % de carburant en plus. Rendez-vous dans un an pour voir ce qu’il en est.

Ecouter le reportage :

Si certaines entreprises de BTP font déjà rouler leurs poids-lourds à l’huile de colza en Anjou, les transports Michel sont les premiers à tester ce biocarburant sur des cars scolaires.