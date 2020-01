Opérateur de plieuse/découpe laser (H/F)/ Coiffeur mixte / Aide-maraîcher (H/F)

Saint Memmie - 098NWRL

Opérateur de plieuse et/ou découpe laser (H/F)

Vous travaillez sur une machine à commandes numériques. Vous êtes chargé(e), à partir de programmes fournis, de manipuler des tôles, de mettre en place la tôle dans la zone de pliage ou découpe laser, de lancer des programmes de plieuse et/ou découpe au laser. Vous serez formé(e) en interne sur la machine. Poste station debout prolongée / rythme soutenu.

Expérience demandée : 6 mois en métallurgie. CAP ou BEP métallurgie souhaité. La possession du CACES 3 serait un plus.

CDI - 39H/semaine - salaire horaire brut : 10,15€

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



Fère Champenoise - 098NWCK

Coiffeur mixte (H/F)

Vous occupez un poste de coiffeur/coiffeuse polyvalent(e) et ferez tous types de coiffures (femmes, hommes, enfants). Formation possible propre à la franchise. Poste à pourvoir à compter de juin 2020.

Expérience demandée : 5 ans en coiffure. CAP ou BEP coiffure exigé.

CDI 35H/semaine - salaire selon convention + intéressements

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



Sarry - 098MSYQ

Aide-maraîcher (H/F)

Vous serez chargé(e) du désherbage manuel des cultures en BIO. Une expérience similaire ou dans le domaine agricole serait un plus. Poste à pourvoir pour avril 2020

Débutant(e) accepté(e).

Contrat saisonnier 3 mois – 25H/semaine - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à : jftjft68@hotmail.com