Opérateur découpe acier (H/F) / Chef de cuisine (H/F) / Boucher (H/F)

099NFBR - St Pierre

Opérateur découpe acier (H/F)

Vous ferez essentiellement de la découpe de pièces acier selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délai...) Utilisation scie à ruban, chariot élévateur + pont roulant. Tournage fraisage à prévoir. Travail du lundi au vendredi midi - Amplitude horaire : 7h45 / 17h

Débutant accepté : formation prévue en interne.

CDI - 35H /semaine - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l’offre d’emploi



099NQGL - Châlons en Champagne

Chef de cuisine (H/F)

Vous effectuerez les préparations culinaires indiennes suivantes : poulet curry, poulet tandoori, poulet tikka masala, nan fromage, plats traditionnels (haleem, siri pae, nihari…)

Expérience demandée : 2 ans en cuisine spécialité indienne. CAP ou BEP cuisine exigé.

CDI - 35H/semaine - salaire mensuel brut : 2000 €

Envoyer votre CV à : sultana.shefa@yahoo.com



099NWSY - Mourmelon le Grand

Boucher (H/F)

Rattaché(e) au chef boucher, vous aurez pour principales missions :

- la préparation des produits, désossage, découpe, tri et conditionnement éventuel

- l’installation des produits sur votre espace de vente

- la vente des produits et le conseil aux clients

- l’entretien de l’espace de travail et du matériel

Débutant accepté. CAP ou BEP boucherie exigé.

CDI - 36H45/semaine - salaire mensuel brut : 1800 € à négocier selon profil

Envoyer votre CV à : pdv02148@mousquetaires.com