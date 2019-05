"Osons le rural" avec le MRJC de l'Ain !

RCF Pays de l'Ain est partenaire du Mouvement Rural de Jeunesse chrétienne par une série de chroniques : Sarah Morel et Laurie Chambard ont recueilli des souvenirs de militants d'hier et d'aujourd'hui. Les témoignages sont diffusés du lundi au vendredi à 12h05 et 19h12 jusqu’au 24 mai

plus d'infos sur l'évènement sur le site du MRJC Ain