Où et comment vivent les seniors chez nous ?

Déjà, les territoires où il y a le plus de retraités, ce sont ceux où l’on trouve le moins d’emplois. Exemple à l’autre bout de notre région, dans le Cantal. Cette pénurie de travail, ajouter au manque de formations, poussent les jeunes à quitter le département.



C’est n’est pas le cas en Haute-Savoie qui enregistre 10 000 nouveaux habitants chaque année. Les cartes nous disent que la proportion de retraités de plus de 75 ans est faible, bien plus qu’à Montluçon, en Haute-Loire, en Savoie ou dans le Sud Ardèche.

Le taux de pauvreté des seniors analysé par l'INSEE

L’institut de la statistique repère des poches de pauvreté dans l’Allier, le Puy de Dôme et dans le bassin de Saint-Etienne. L’une des raisons : les retraités vivent plus souvent seuls. A cela s’ajoute l'éloignement des services publics. C’est un autre facteur de fragilité, qui participe tout autant au sentiment d'isolement ressenti par les seniors.

C’est dans le Cantal aussi où le nombre de bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est le plus élevé. Cela s’explique par un nombre important d’anciens agriculteurs, et le faible montant de leur retraite.



A l’inverse au nord de Lyon, dans le Pays Voironnais, au Pays du Mont Blanc et dans le bassin annécien, les anciens cadres sont plus nombreux et donc la part de seniors pauvres est beaucoup plus faible.