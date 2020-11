« Ouverture sur l’avenir : Mois des découvertes » de la Mission Locale Châlons

La Mission Locale de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne, en collaboration avec ses partenaires, et avec le soutien de la région Grand Est, organise plusieurs évènements et convie les jeunes à s’informer sur les métiers porteurs d’emploi sur notre territoire et les formations permettant d’y accéder. Présentation de l'opération avec Viviane Queval, chargée d’information et de communication à la Mission Locale de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne.