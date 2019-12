Ouvrier viticole / Serveur restaurant / Responsable de rayon

096WGRD - Ouvrier viticole polyvalent expérimenté H/F - OGER



Au sein d'une exploitation vigneronne, vos missions consisteront à :

*Travailler en cave : habillage des bouteilles, entreillage, effectuer le remuage à la main des bouteilles sur pupitre ou à l'aide de gyropalettes pour le pointage et dépointage.

Port de charges à prévoir.

* Travailler dans les vignes : de la taille aux vendanges.

Expérience de 3 ans sur même type de poste exigée.

CDD de 6 mois – 35h (Poste pouvant être évolutif)

Salaire 1300€ net en fonction du profil

Pour postuler envoyer votre cv à : (indiquer le numéro de l’offre) ape.51452@pole-emploi.fr





096WDKC - Serveur de Restaurant H/F - La Veuve



Vos missions : accueillir la clientèle, effectuer la prise de commande, mettre en place la salle de restaurant, servir les plats, débarrasser les tables.

Vous veillez au bon déroulement du repas .

Vous travaillez du lundi au jeudi de 12h à 15h et le vendredi de 12h à 18h ainsi que 3 soirs par semaine (le mardi / mercredi et jeudi de 19h à 23h).

Vous devez être autonome pour vous rendre sur votre lieu de travail.

Une expérience de 1 an en service en restauration est impérative.

CDD de 6 mois 30h (contrat évolutif en durée et en heure)

CAP service en restauration souhaité

Salaire 10.03 €/heure

Pour postuler envoyer votre cv à jour par mail à : ledelko@orange.fr





096RDBG - Responsable de Rayon Fruits et légumes H/F - Saint Memmie



Votre principale mission sera de gérer l'approvisionnement du rayon fruits et légumes en passant les commandes auprès de la plateforme d'achat de l'entreprise ainsi qu'auprès des producteurs locaux.

Vous pouvez intervenir également dans d'autres rayons comme celui du vrac.

Votre poste demande de la polyvalence car vous serez également amené(e) à renseigner la clientèle, effectuer les encaissements ainsi que le rempotage des rayons.

Une expérience de 1 à 2 ans en gestion d'un rayon fruits et légumes est demandée.

CDI – 39h

Salaire mensuel de 1864.46 € (possibilité négociation selon profil)

Pour postuler envoyer votre cv à : (indiquer le numéro de l’offre) ape.51452@pole-emploi.fr