Ouvrir les portes de sa maison pour partager la joie de Noël

Une toute petite semaine nous sépare de Noel. Des cadeaux et du repas de réveillon certes, mais surtout d'un temps fort pour les chrétiens : la naissance de Jésus-Christ. Tous les croyants sont invités à partager cette bonne nouvelle. Et quoi de mieux pour se faire que d'ouvrir les portes de son foyer pour Noël et réchauffer les cœurs. C'est ce que propose la pastorale des jeunes de Cherbourg. Nous partons dans le nord-Cotentin pour retrouver Samuel Demars, coordinateur de la pastorale de Cherbourg-Hague.