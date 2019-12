Par monts et par vaux - 6 janvier 2020 à 12:20

Tous les lundis à 12h20

Chaque lundi, Didier Rodriguez vous emmène par monts et par vaux à la découverte d'un territoire de la région lyonnaise. À travers une initiative positive et solidaire, un lieu touristique ou spirituel, une création artisanale ou industrielle, vous découvrirez chaque semaine des hommes et des femmes passionnés, fiers de leur savoir-faire et de leur patrimoine.