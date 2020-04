Parcours "Chemin d'Espérance"

Proposé par la Paroisse Saint Jacques de Puget sur Argens et le Père Vincent Boualou, ce parcours est une formation sur la Guérison, le Délivrance et la Vie dans l'Esprit, qui débute le lundi 20 avril et aura lieu 3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) de 16h à 17h00 en direct sur la chaîne youtube de la Communauté CMDA du Var.