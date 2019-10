Parcours d'artistes Sainte-Walburge avec Sophie Giet et Cathy Ganty

C'est la 2e édition du parcours d'artistes de Sainte-Walburge les 26 et 27.10 de 14 à 18h. Les 2 organisatrices : Cathy Ganty, artiste peintre et Sophie Giet, céramiste, vous en parlent. Vernissage le 25.10 à partir de 18h30 au Théâtre Le Moderne où l'expo témoin et le catalogue avec plan...se trouvent. Donc rendez-vous 1, rue Sainte Walburge au Moderne pour démarrer.