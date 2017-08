Participez à la "Savoureuse tournée du comté"

LA FOIRE DE LA NOISETTE DE CERVIONI

On prend la direction de la Haute Corse et du village de Cervioni où se tient la foire de la noisette les 19 et 20 août prochain. Chaque année au mois d’août se tient la foire de la noisette dans le village de Cervioni en Haute-Corse. L’occasion pour les visiteurs de déguster ce fruit sec dans tous ses états, que ce soit en gâteau, en bonbon, en pâte à tartiner ou tout simplement au naturel.



C’est la 17ème édition de cet événement qui met en lumière toute une filière et sa production locale, de la noiseraie au produit fini. Le tout est regroupé sous une appellation d’origine protégée : noisette de Cervioni. De nombreuses animations seront au programme de cette foire, avec du spectacle de rue, et bien sûr, du chant corse.

PRENEZ LA ROUTE DU COMTÉ

Et maintenant direction le Doubs, département de la Région Bourgogne-Franche- Comté, frontalier de la Suisse. Ici le roi des fromages, c’est le comté. Les premières traces d’apparition des fruitières, les lieux où il est fabriqué, remontent à 1234 du côté de Déservillers, sur le premier plateau du Doubs.



Ce fromage ancestral est devenu la première AOC (appellation d’origine contrôlée) de France en termes de volumes. Il s’en produit 55 000 tonnes par an. Cependant, la filière n’entend pas s’endormir sur ses lauriers puisqu’elle organise cette année une sixième « Savoureuse tournée du comté », du 1er juillet au 16 septembre. Et il y a de quoi faire, entre les démonstrations de cuisine, les dégustations de comté et les démonstrations de fabrication de comté à l’ancienne.



Ce ne sont pas moins de neuf étapes gratuites qui vous attendent dans le massif jurassien pour tout savoir et tout comprendre, tout en passant par des lieux remarquables, comme la saline royale d’Arc-et-Senans, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.



Pour plus d’informations, rendez vous sur http://www.comte.com/visiter/savourez-le-temps-sur-les-routes-du-comte.html

LES JO DE LA MOTO EN CORRÈZE

Connaissez-vous les "international six days of enduro"? Ce sont 6 jours de compétition que la Corrèze aura la chance d’accueillir du 28 août au 2 septembre.



C’est la deuxième fois que Brive-la-Gaillarde accueille cette compétition, souvent vue comme « les jeux olympiques de la moto ». Avec 1,5 millions d’euros de budget et 8 millions de retombées économiques, 100 000 spectateurs pour des compétitions dans tout le département, l’événement impressionne.



Si vous souhaitez réserver vos billets rendez-vous sur le site : www.fim-isde.com