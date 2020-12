Patricia Legris, Vice-Présidente de l'Université Rennes 2

Confinés, privés de jobs étudiants et avec des familles qui peuvent moins les aider, de plus en plus d'étudiants s'enfoncent dans la précarité. Pour répondre à ces difficultés, l'université Rennes 2 propose à ses étudiants les plus démunis une aide exceptionnelle de 50 euros. Au total, 80 000 euros ont pu être débloqués par l'établissement.



La précarité ne représente qu'une partie du problème, les difficultés psychologiques sont aussi fréquentes dans le contexte sanitaire actuel.



Patricia Legris, Vice-Présidente en charge de la Santé et l'Accompagnement social des étudiants de l'Université Rennes 2, est l'invitée de la rédaction de RCF Alpha.