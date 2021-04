Patricia Martin : la fête des libraires indépendants le samedi 24 avril

Le samedi 24 avril se déroule la 23 ème édition de la fête de la librairie. Organisé par les libraires indépendants, cet évènement a pour but de partager la passion des libraires et de mettre en lumière leur importance dans la création de lien social et de proximité avec les habitants.



Durant cette journée du 24 avril, chaque client se verra offrir un bel ouvrage intitulé « Que vive la loi unique du prix du livre. » Écrit en collaboration avec Jack Lang, des auteurs et l’éditeur Antoine Gallimard, il célèbre les quarante ans de la loi Lang qui a instauré dans toute la France la vente des livres neufs à l'unique prix fixé par l’éditeur. Ce qui a notamment permis de protéger les librairies indépendantes, ainsi que le monde de l'édition et de la culture.

Patricia Martin, libraire à la librairie le porte plume à Saint-Servan, nous présente cette initiative