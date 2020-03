Patrick TASSIN quel impact économique du Coronavirus Covid19 en Grand Est?

3 questions à Patrick TASSIN, président du Conseil Economique Social et Environnemental Régional Grand Est.



Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional, présentait mardi 11 mars 2020 à Metz son 13è tableau de bord socio-économique. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse encore, mais la progression de l'emploi est la plus faible depuis 4 ans. Si l'export et le tourisme ont tiré leur épingle du jeu ces 3 derniers mois, d'autres secteurs comme l'industrie et le commerce continuent de détruire des emplois. Et la crise sanitaire du coronavirus n'incite pas à l'optimisme, elle aura forcément un impact sur l'économie estime Patrick TASSIN, président du CESER Grand Est.