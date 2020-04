Pays-de-la-Loire: Les experts-comptables angevins très mobilisés auprès des entreprises

Explications des modalités d'applications des mesures gouvernementales d'aides aux entreprises, responsabilité pénale des chefs d'entreprises, établissement des fiches de paye prenant en compte le chômage partiel... les questionnements des entrepreneurs sont diverses et variées auxquelles doivent répondre les experts-comptables du cabinet angevin Fidaco. Rencontre avec Jean-Christophe Pierres, expert-associé chez Fidaco et président d’Audecia, groupement national des cabinets indépendants d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes.