Pénurie de crêpier en Bretagne !? Les entreprises attendent des alternants du CQP à Vannes

Agathe Marie-Dit-Dinard est responsable pédagogique “Hôtellerie Restauration” au CFA de Vannes.

Elle s’occupe du CQP Crêpier, une nouvelle formation pour la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Morbihan.

Pour elle, il y a un véritable manque de main d’oeuvre dans ce secteur. Un comble pour la Bretagne…

Au pays de la crêpe et de la galette, ne pas trouver un alternant et avoir des postes à pourvoirs, c’est une réalité.

